Горно-Алтайск, , 08:47 — REGNUM В горах на территории Республики Алтай лавиноопасно. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Главного управления МЧС по региону, благоприятные условия для схода лавин сложились из-за потепления и глубокого снега.

В связи с этим спасатели настоятельно рекомендовали местным жителям и туристам не посещать лавиноопасные районы. Водителям, едущим по горной дороге необходимо обращать внимание на предупреждающие и запрещающие знаки.

Отмечается, что большинство лавин сходит со склонов крутизной 30−45 градусов, но если снег сильно влажный, то уклон может составлять всего 10−25 градусов.

Напомним, в соседнем Алтайском крае несколько дорог закрыли для движения пассажирского транспорта. Как сообщало ИА REGNUM, в регионе объявлено штормовое предупреждение, возможны перепады температур, а также осадки в виде дождя и мокрого снега.

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