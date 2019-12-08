Кампала, , 17:53 — REGNUM Число погибших в результате наводнения на западе Уганды возросло до 22 человек, сообщает 8 декабря Daily Monitor.

Ранее сообщалось об 11 погибших. По словам главы округа Бундибугио, еще несколько человек числятся пропавшими без вести. Наводнение уничтожило дома, мосты и дороги, а также весь урожай.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря оползни разрушили несколько деревень в районах Намисиндва и Бугису на востоке Уганды, в результате около 300 семей были вынуждены покинуть свои дома.

Отметим, что несколько рек в стране, в том числе Цуцу, Манафва, Солоко и Набуйонга, вышли из берегов из-за непрерывных дождей.

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