Кампала, , 11:50 — REGNUM По меньшей мере шесть человек погибли и около 50 считаются пропавшими без вести в результате оползней, вызванных проливными дождями в восточной части Уганды в районе горы Элгон. Об этом передает ВВС Africa со ссылкой на заявление национальной службы реагирования на стихийные бедствия.

В соответствии с заявлением, десятки домов и ферм также были разрушены во время ливней, обрушившихся на восточноафриканскую страну в последние два дня. В настоящее время людей пытаются переселить из горных районов в более безопасную местность, передает телерадиокомпания.

По словам журналистов, в результате сильных наводнений и оползней в Восточной Африке за последние недели погибли не менее 250 человек.

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