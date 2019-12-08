Веллингтон, , 17:00 — REGNUM Как минимум 970 туристов оказались заблокированы обвалом в городе Франц Иосиф в Новой Зеландии. Об этом 8 декабря сообщила портал Stuff.

Обвал, вызванный проливными дождями, заблокировал автодорогу на западном побережье острова Южный, связывающую город со внешним миром. Транспортное сообщение с городом удастся восстановить не раньше 13 декабря, а на полную расчистку и восстановление дороги может уйти до шести недель.

В настоящее время городская администрация оценивает запасы продовольствия в городе. Если понадобится, всё необходимое в город будет доставлено по воздуху вертолётами. МИД Новой Зеландии оказывает поддержку туристам, заблокированным в городе.

Сильные ливни идут в регионе Уэст-Кост с 6 декабря. Из-за дождей в ряде городов произошли обвалы и оползни. Так, в результате оползня рядом с городом Фокс-Гласье, произошёл обрыв линии электропередачи.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате происшествий, вызванных сильными ливнями на Шри-Ланке.

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