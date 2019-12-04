Шри-Джаяварденепура-Котте, , 09:42 — REGNUM Шесть человек стали жертвами происшествий, которые были вызваны ливневыми дождями на Шри-Ланке. Об этом 4 декабря сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на свой источник.

По данным источника, ливневые дожди, которые идут на острове с конца прошлой недели, нарушили нормальные условия жизни более чем 15 тысяч человек.

Также сообщается, что из-за разгула стихии повреждено свыше 350 домов и эвакуировано в безопасные места примерно 900 жителей. При этом местные власти выпустили предупреждение о возможности оползней в южной и центральной частях Шри-Ланки.

Кроме этого, как прогнозируют метеорологи, в ближайшие дни ливневые дожди будут продолжаться.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что не менее 17 человек на Филиппинах погибли в результате прохождения тайфуна «Тиса».