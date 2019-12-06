Дамаск, , 14:06 — REGNUM Группа людей провела атаку на военную базу США, находящуюся на северо-востоке сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Об этом 6 декабря сообщает телеканал Al-Ikhbariya.

Также уточняется, что речь идет о нападении на незаконную военную базу США, расположенную на нефтяном месторождении «Омар».

Кроме этого, указывается, что нападение группы неизвестных совпало по времени с прибытием на базу грузовиков с военной техникой.

«Американские оккупанты ответили на атаку артиллерийским обстрелом и светозвуковыми гранатами», — сообщил телеканал.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 декабря стало известно, что российские военные завозят новое оборудование и материалы для обустройства новой базы на территории аэропорта Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.