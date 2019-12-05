Эль-Камышлы, Сирия, 5 декабря 2019, 19:35 — REGNUM Российские военные завозят новое оборудование и материалы для обустройства новой базы на территории аэропорта Эль-Камышлы на северо-востоке Сирии.
Агентство RT 5 декабря опубликовало видеозапись движения российской автоколонны в направлении аэропорта.
Крупная колонна материально-технического обеспечения из контейнеровозов и тягачей сопровождается бронетранспортёрами и бронеавтомобилями российских военных.
Отмечено, что в составе колонны нет ни одного грузовика, напоминающего транспорт «местных грузоперевозчиков».
Как сообщало ИА REGNUM, российские военные вошли на северо-восточные территории Сирии после остановки турецкой военной операции «Источник мира», направленной против сирийских курдов.
Российские военные заняли несколько баз, которые после начала турецкой операции были покинуты военными США.
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