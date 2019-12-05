Джераблус, Сирия, , 12:05 — REGNUM Как минимум пять военнослужащих ВС Турции погибли при взрыве заминированного автомобиля в восточной части сирийской провинции Алеппо. Об этом 5 декабря сообщает сирийское агентство SANA.

По данным источника, заминированный автомобиль был подорван в момент, когда возле него проезжал конвой ВС Турции. Инцидент произошел вечером 4 декабря в сирийском городе Джераблус, восточнее которого расположена турецкая военная база, куда и направлялся конвой.

Также сообщается о 12 раненых турецких военных в результате взрыва, все пострадавшие отправлены в госпиталь, расположенный на территории Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря боевики устроили перестрелку в городе Телль-Рифъат на территории сирийской провинции Алеппо, в результате чего более 20 мирных жителей погибли и получили ранения.