Алеппо, Сирия, , 22:22 — REGNUM В городе Телль-Рифъат на территории сирийской провинции Алеппо более 20 мирных жителей погибли и получили ранения в результате обстрела, устроенного боевиками, сообщил 4 декабря начальник Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

С юго-восточной окраины населённого пункта Джибрин боевики открыли огонь из 120-мм миномётов по спортивной площадке, на которой играли дети.

«В результате обстрела погибло десять мирных жителей, один мужчина, одна женщина и восемь детей, еще 13 человек получили ранения, в том числе семь детей, двое из которых находятся в тяжелом состоянии», — сказал Юрий Боренков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 4 декабря, в городе Рас-эль-Айн на севере Сирии был взорван заминированный автомобиль. В результате были убиты и ранены несколько местных жителей.

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