Ульяновск, , 11:49 — REGNUM В Ульяновской области ушло в суд уголовное дело в отношении бывшего директора частной компании, которого обвинили в незаконном получении 27 млн рублей кредитных средств. Об этом сообщает региональная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, учредитель и директор компании «Возрождение и К» организовал изготовление бухгалтерского баланса и ряда отчётов с ложными сведениями, якобы свидетельствовавшими об устойчивом финансовом фирмы и наличии имущества, достаточного для обеспечения исполнения кредитных обязательств. Правоохранители установили, что анкете было заявлено «намерение приобрести медицинские оборудование и мебель», после чего были представлены копии фиктивных договора поставки и счета.

Компании был предоставлен целевой кредит в размере 27 млн рублей на приобретение внеоборотных активов.

«В реальности же злоумышленник потратил средства на оплату долга возглавляемой им же другой коммерческой структуры и иное», — говорят в прокуратуре.

По данному факту было предъявлено обвинение, предусмотренное ч. 1 ст. 176 УК РФ («Незаконное получение кредита»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). Дело ушло в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту хищения средств строительных компаний, которые возводили многоквартирные дома. Ущерб оценивается в 17 млн рублей, перед судом предстанет группа бухгалтеров. Следствие полагает, что для придания законности был изготовлен фиктивный договор, по которому похищенные средства якобы были выданы физическому лицу на строительства дома в Москве, а взамен заёмщик передал в счёт погашения долга несколько квартир.

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Ранее в Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении безработного горожанина, которого обвиняют в хищении 25 млн рублей у одного из банков. По данным правоохранителей, сотрудник банка ввёл в базу данных недостоверную информацию, что позволило увеличить лимит денежных средств на счёте злоумышленника.

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