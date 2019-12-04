Ульяновск, , 10:25 — REGNUM В Ульяновске завершено расследование уголовного дела по факту хищения средств строительных компаний, которые возводили многоквартирные дома. Ущерб оценивается в 17 млн рублей, перед судом предстанет группа бухгалтеров, сообщает УМВД по Ульяновской области.

По данным полиции, с августа 2013 года по июнь 2015 года трое бухгалтеров группы компаний похищали средства, направленные на строительство многоквартирных домов. Правоохранители, в частности, полагают, что с августа по октябрь 2013 года было похищено более 4,5 млн рублей.

«Для придания законности был изготовлен фиктивный договор, по которому похищенные средства якобы были выданы физическому лицу на строительства дома в Москве, а взамен заёмщик передал в счёт погашения долга несколько квартир», — отмечают в полиции.

В ходе расследования установлено девять эпизодов, предусмотренных ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Ущерб оценён на сумму более 17 млн рублей.

Также инкриминируется легализация средств: по данным следствия, одна из обвиняемых на похищенные деньги приобрела элитную квартиру в Ульяновске стоимостью около 5 млн рублей. Дело направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновске был вынесен приговор бывшему заместителю директора магазина, которую обвинили в мошенничестве на 16,6 млн рублей. Пострадавшими по делу проходят 16 жителей из пяти регионов. Следствие полагает, что фигурантка уголовного дела рассылала сообщения, «в которых ложно информировала о предоставлении значительных персональных скидок на конкретные группы товаров из специального каталога». По данным силовиков, перечисляемые средства присваивались.

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