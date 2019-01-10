Как безработный купил шесть иномарок и золотые слитки: дело в Ульяновске

Ульяновск, , 17:33 — REGNUM В Ульяновске ушло в суд уголовное дело в отношении безработного горожанина, которого обвиняют в хищении 25 млн рублей у одного из банков. Об этом сообщает областная прокуратура.

По данным надзорного ведомства, мужчина разработал «план хищения» банковских средств.

«Сотрудник банка ввёл в базу данных недостоверную информацию, что позволило увеличить лимит денежных средств на счёте злоумышленника. В результате в мае 2018 года учреждению был причинен ущерб в размере более 25 млн рублей», — говорится в сообщении.

По информации прокуратуры, полученные средства мужчина потратил на покупку в Московской области шести «дорогостоящих иномарок, золотые слитки и ювелирные украшения». Ульяновцу предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159.6 УК РФ («Мошенничество в сфере компьютерной информации, совершенное группой лиц по предварительному сговору»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ («Легализация (отмывание) денежных средств»). Дело направлено в суд.

Отметим, в декабре 2018 года был вынесен приговор жителю Ульяновска за ограбление одного из банков. Ему назначено девять лет колонии строгого режима. Разбойное нападение совершили двое мужчин в масках: угрожая ножом, они похитили около 18 млн рублей. Одного из грабителей ужалось задержать, другой находится в федеральном розыске.