Донецк, , 11:47 — REGNUM Украинские силовики девять раз за прошедшие сутки нарушили режим прекращения огня. Об этом 4 декабря рассказал журналистам представитель Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных сил Украины составило девять раз», — заявил представитель ДНР.

Также он рассказал, что общее количество применённых для этого украинской армией боеприпасов составляет 27 единиц, а применялись при обстрелах минометы калибра 82 и 120 мм, гранатомёты и стрелковое оружие, в том числе — крупнокалиберное.

Кроме этого, представитель ДНР в СЦКК уточнил, что украинские силовики обстреляли населённые пункты Доломитное (горловское направление); Спартак, Александровка, Старомихайловка (донецкое направление), Новоласпа и Белая Каменка (мариупольское направление).