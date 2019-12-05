Хабаровск, , 06:10 — REGNUM В аэропорту Хабаровска транспортной полицией задержан пьяный пассажир, который во время перелёта из Новосибирска в Хабаровск устроил дебош на борту воздушного лайнера, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Во время полёта, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения мужчина, принялся ругаться, оскорблять пассажиров, мешать работе бортпроводников, вообще — вёл себя крайне агрессивно. В аэропорту Хабаровска его задержали, привлекли к административной ответственности, а также возбудили уголовное дело — за хулиганство на борту воздушного суда. Ответственность за подобное преступление, которое может привести к трагедии, предусмотрена ч. 1 ст. 213 УК РФ. Дебоширу грозит наказание от штрафа (300 — 500 тыс. рублей) до реального лишения свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 декабря группу пьяных жителей Бурятии, 7 человек, сняли с рейса в аэропорту Хабаровска.