Хабаровск, , 05:51 — REGNUM В аэропорту Хабаровска с рейса сняли семерых жителей Бурятии, которые, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, пытались сесть на самолет до Иркутска, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Пьяных пассажиров задержали сотрудники транспортной полиции. Ночь задержанные провели в полиции, утром на них составили протоколы и направили их в суд. Все семеро оштрафованы.

Как сообщало ИА REGNUM, в аэропорту Якутска транспортная полиция задержала пассажира рейса Москва-Якутск, который курил на борту, что строго запрещено правилами безопасности полётов.