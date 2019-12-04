Тверь, , 23:06 — REGNUM Семерых погибших медведей убило током в Тверской области. Об этом 4 декабря сообщает издание «АиФ Тверь».

ЧП произошло на границе Торопецкого и Андреапольского районов летом текущего года, но известно о нём стало только сейчас.

Как пояснил изданию заслуженный эколог России, основатель биостанции «Чистый лес» Валентин Пажетнов, в болотистой местности столб с закреплёнными на нём проводами наклонился, и провод высокого напряжения оказался низко над землёй. Первым на препятствие наткнулся лось и погиб.

К убитому током лосю в разное время пришли семь медведей, енотовидные собаки, лисица. Все животные погибли от удара током.

Ранее ИА REGNUM сообщало о завершении расследования уголовного дела против троих жителей Дагестана, которые обвиняются в незаконной добыче морских тюленей и рыб на Каспийском море.

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