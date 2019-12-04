Махачкала, , 16:13 — REGNUM Следователи завершили расследование уголовного дела против троих жителей Дагестана, обвиняемых в незаконной добыче морских тюленей и рыб на Каспии. Вскоре злоумышленники предстанут перед судом, сообщили ИА REGNUM 4 декабря в пресс-службе СК РФ по республике.

Установлено, что в марте текущего года обвиняемые из рыбного терминала морского порта Махачкалы на маломерном судне вышли в Каспийское море. На удалении примерно 30 км от берега, на миграционных путях морских тюленей, они установили не менее четырех ставных сетей длиною 100 м каждая с ячейками 100×100 мм. Такие сети предназначены для ловли крупных морских животных.

В апреле члены организованной группы вновь вышли в море, чтобы проверить установленные ими сети. В них они обнаружили пять млекопитающих-тюленей и одну рыбу — русский осетр. Тюленей злоумышленники умертвили, сняли шкуры, а туши выбросили в море.

В тот же день, когда браконьеры подплыли к берегу, их задержали сотрудники пограничного управления ФСБ России по Дагестану. Позднее при проверке сетей, ранее установленных в акватории Каспия, пограничники обнаружили одного живого русского осетра, которого выпустили в естественную среду.

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