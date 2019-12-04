Париж, , 18:11 — REGNUM До семи человек возросло количество жертв наводнений, вызванных ливневыми дождями на юге Франции. Об этом 4 декабря сообщила пресс-служба администрации префектуры Вар на юго-востоке страны.

Операция по розыску без вести пропавших продолжается на юге Франции уже несколько дней. Тело 61-летней женщины было найдено 4 декабря на пляже Канубье курортного города Сен-Тропе. Женщину разыскивали с 1 декабря, она пропала без вести в коммуне Гримо.

Всего на сегодняшний день в результате наводнения в департаментах Вар и Приморские Альпы погибли семь человек. Тело предыдущей жертвы стихии было найдено в коммуне Сен-Мем недалеко от автомобиля. По предварительным данным, женщина пыталась выбраться из машины, но её унесло потоком воды.

Напомним, максимальный, «красный» уровень метеотревоги был объявлен метеорологической службой MeteoFrance из-за ливневых дождей в двух департаментах на юге Франции. Из-за сильных наводнений было прервано автомобильное и железнодорожное сообщение на юге и юго-востоке страны, из соображений безопасности были закрыты образовательные учреждения.

Ранее ИА REGNUM сообщало о шести погибших в результате наводнений на юге Франции.

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