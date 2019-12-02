Париж, , 21:20 — REGNUM До шести человек возросло число погибших в результате наводнения, вызванного ливневыми дождями на юге Франции. Об этом 2 декабря сообщает Agence France-Presse (AFP).

Тело шестой жертвы наводнения было обнаружено спасателями в коммуне Сен-Мем. Погибшая женщина, ранее считавшаяся пропавшей без вести, была найдена неподалёку от своего автомобиля.

Как пояснили сотрудники полиции, женщина попыталась выбраться из автомобиля, но её смыло сильным потоком воды.

За прошедшие сутки сильные наводнения, вызванные ливневыми дождями, нарушили дорожное сообщение в департаментах Вар и Приморские Альпы. В коммунах были закрыты школы и детские сады.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пяти погибших в результате наводнений на юге Франции. Погибли трое спасателей, отправившихся на вертолёте на помощь согражданам и ещё два человека в департаменте Вар.

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