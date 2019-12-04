Чимкент, Казахстан, , 08:44 — REGNUM Женщина 1988 года рождения совершила самоподжег на улице Юсуфа Сареми в казахстанском Чимкенте, сообщили в городском департаменте полиции.

По предварительным данным, причиной подобного поведения женщины стал разрыв отношений с молодым человеком. В Едином реестре досудебных расследований данный факт зафиксирован по статье «Доведение до самоубийства».

В настоящее время женщина находится в реанимации с ожогом 80% поверхности кожи. Врачи оценивают её состояние как крайне тяжелое.

Отметим, подобный случай в Чимкенте произошел в 2016 году. Сотрудники полиции подоспели на место происшествия и потушили девушку. Она была доставлена в больницу с ожогами III—IV степени.

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