Биробиджан, , 10:24 — REGNUM В Еврейской автономной области за январь — сентябрь 2019 года произошло 41 самоубийство, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Читайте также: Жители Еврейской АО работают много, а зарабатывают мало

Эти данные обнародованы в докладе федеральной службы государственной статистики о социально-экономическом состоянии региона. Таким образом, в среднем раз в неделю в ЕАО кто-то сводит счёты с жизнью. В то же время это на пять случаев меньше, чем за аналогичный период 2018 года.

Ещё 20 человек лишились жизни в результате убийств, 18 — погибли в ДТП, 13 — отравились суррогатами алкоголя.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Росстата, в Еврейской автономной области люди работают больше всех в России, но при этом заработные платы у них практически самые маленькие.