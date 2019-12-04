Посёлок городского типа Омсукчан, Магаданская область, , 08:39 — REGNUM Прокуратура Омсукчанского района Магаданской области в ходе проверок школьных столовых выявила нарушения при поставке и использовании продуктов питания, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Прокуратурой было установлено, что в школы по контрактам поставляли продукты, разрешительные документы, в частности действие деклараций о соответствии прекращено по предписаниям Россельхознадзора Колымы, Смоленской и Брянской областей в связи с несоответствием продуктов питания техническим регламентам.

По представлению прокурора все продукты возращены поставщику, а в школы поступили соответствующие санитарно-эпидемиологическим нормам.

Как сообщало ИА REGNUM, в одном из детских домов Еврейской автономной области детей кормили испорченными продуктами, погрызанным горохом и прогорклой гречкой.