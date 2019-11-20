Биробиджан, , 06:08 — REGNUM В одном из детских домов Еврейской автономной области детей кормили испорченными продуктами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе управления Россельхознадзора по Хабаровскому краю и ЕАО.

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В детдоме было обнаружено свыше 20 кг некачественной крупы, непригодной для еды: крупа была заражена вредителями хлебных запасов, сорной примесью, отсутствовали декларации о соответствии, были изъедены семена гороха, гречка имела органические и сорные примеси.

Исследование крупы проводились испытательной лабораторией ФГБУ «Хабаровский референтный центр Россельхознадзора», по результатам чего было дано экспертное заключение о невозможности использования данных круп на пищевые цели.

Учреждению было выдано предписание о запрете использования вышеназванных партий крупы, а сами крупы уничтожены. В отношении юридического и должностного лиц возбуждены административные дела по ст. 7.18 КоАП РФ и вынесены постановления о наказании.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за заблокированного счёта детского дома, расположенного в Хангаласском районе Якутии, руководство учреждения не могло расплатиться с поставщиками продуктов, оплатить услуги ЖКХ и вести нормальную финансово-хозяйственную деятельность.