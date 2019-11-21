Якутск, 21 ноября 2019, 03:37 — REGNUM В аэропорту Якутска транспортные полицейские задержали пассажира, который курил на борту, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
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К административной ответственности за курение в туалете привлекли 31-летнего жителя Санкт-Петербурга. Он прилетел в Якутск из Москвы.
По словам нарушителя, он не смог удержаться и закурил сигарету, запах почувствовали другие пассажиры и позвали стюардессу, которая открыла туалетную кабинку и обнаружила любителя покурить.
Уже на земле полицейские составили протокол, мужчине грозит штраф.
Как сообщало ИА REGNUM, самолёт, летевший из Челябинска в Сочи, экстренно сел в аэропорту Самары из-за пассажирки, курившей электронную сигарету в туалете.