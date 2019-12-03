Санкт-Петербург, , 21:38 — REGNUM Крупный пожар в складском ангаре ликвидирован спасателями на Московском шоссе в Санкт-Петербурге. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по городу и Ленинградской области.

Полная ликвидация пожара произошла в 19:40. Пострадавших и погибших в результате пожара нет. Приблизительная стоимость ущерба от пожара может составить около 3 млн долларов США.

Общая площадь пожара в момент пика составляла 12 тыс. кв. метров, к ликвидации возгорания привлекались 220 человек личного состава, 49 единиц техники. Ликвидация открытого горения была объявлена в 15:22 мск. Складское помещение в ангаре принадлежит АО «Логистика-Терминал», входящему в ПАО «Трансконтейнер». На складе хранился легковоспламеняющийся материал: около 4 тыс. тонн каучука и около одной тысячи тонн фанеры. В результате пожара склад сгорел полностью.

Причины и обстоятельства возникновения пожара выясняются. По данным управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, в воздухе в районе пожара не найдено превышения концентрации опасных веществ.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ликвидации открытого горения на месте пожара в ангаре в пушкинском районе Санкт-Петербурга.

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