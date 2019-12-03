Санкт-Петербург, , 15:45 — REGNUM Петербургским пожарным удалось ликвидировать очаги открытого горения на месте сгоревшего дотла складского ангара на Московском шоссе, в районе поселка Шушары. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу.

«В 15.22 — ликвидация открытого горения. Площадь тления в завалах — 100 квадратных метров. Работают по проливке пять единиц техники и 26 человек личного состава», — отмечают в ведомстве.

Отметим, ранее источник в ГУ МЧС сообщал что полная ликвидация пожара может растянуться до вечера 3 декабря.

Напомним, пожар начался в 02:13 мск в складской зоне на Московском шоссе, 54. В ангаре, площадью 150×80 метров и высотой 15 метров загорелись каучук, фанера и другие горючие материалы. К трем часам ночи конструкция ангара рухнула, а к утру площадь пожара составляла 12 тыс. квадратных метров.

К тушению были привлечены 220 человек личного состава и 49 единиц техники, а также два пожарных поезда. К восьми часам утра пожар был локализован.