Бейрут, , 19:44 — REGNUM Участники акции протеста обстреляли и забросали камнями военных во время деблокировки дороги в Ливане. Об этом 3 декабря сообщает пресс-служба ливанской армии.

Патруль армии Ливана предпринял действия по деблокировке дороги в районе Нааме южнее Бейрута. В ответ демонстранты забросали военных камнями, а один из активистов открыл по патрулю огонь из боевого пистолета.

В ответ военные открыли огонь в воздух для разгона митингующих и деблокировки дороги. В результате инцидента часть военных получила ранения. Медицинская помощь пострадавшим была оказана на месте.

Напомним, акции протеста в Ливане начались с 17 октября текущего года. Поводом для массовых протестов стало решение властей страны о введении нового налога на некоторые виды связи. 29 октября в отставку подало правительство во главе с премьер-министром Саадом Харири, но массовые выступления граждан продолжаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что президент Ливана Мишель Аун пообещал, что в стране в ближайшее время произойдут «позитивные изменения».

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