Бейрут, , 14:54 — REGNUM Президент Ливана Мишель Аун заявил, что в ближайшие дни в стране произойдут «позитивные изменения», об этом 3 декабря сообщает ливанский телеканал Al Manara.

Заявление было сделано в эфире местного телевидения. Аун не раскрыл подробностей своего заявление, однако речь может идти о формировании нового правительства в стране.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ливане начались в середине октября 2019 года, поводом для беспорядков стало решение правительства ввести новые налоги, в частности на некоторые виды телефонной связи.

29 октября, под давлением манифестантов в отставку подал премьер-министр страны Саад Харири. Для проведения реформ стране требуется дееспособное правительство.

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