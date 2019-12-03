Сухум, , 14:30 — REGNUM Суд города Цхинвал вынес обвинительный приговор продавщице одного из столичных магазинов за распространение жевательной табачной смеси — снюс. Об этом 3 декабря сообщила пресс-служба МВД республики.

Как установил суд, сотрудники криминальной полиции изъяли у 44-летней женщины 79 пакетиков смеси общей массой 60,4 грамм. Суд приговорил продавщицу к административному аресту сроком на 2 месяца.

Напомним, продажа снюса на территории Южной Осетии запрещена.

Стоит отметить, что ранее психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Наталья Старцева рассказала News.Ykt.Ru об опасности снюса. В одном пакетике никотина больше, чем в сигарете, и зачастую их можно свободно купить в магазине. Особенно опасна эта смесь для детей, которые часто думают, что она безвредна, в отличие от сигарет.

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