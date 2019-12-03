Якутск, , 06:23 — REGNUM В Якутии никотиновые смеси (снюс) с разными фруктовыми вкусами в свободном доступе, их продают в торговых центрах и магазинах по цене 400−450 рублей за упаковку, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Снюс — это тот же табак, но только измельчённый и влажный. В Якутске его продают в ярких металлических или пластиковых банках. На упаковке жевательных смесей написан состав: никотин, целлюлоза, пропиленгликоль, вода, ароматизатор, соль и сода.

В ходе рейда полиции в Якутске выявили трёх продавцов. Врач-психиатр-нарколог Якутского республиканского наркологического диспансера Наталья Старцева также участвовала в рейде.

«В Якутске эпидемия снюса: его можно найти во многих магазинах. Поскольку он продается в свободном доступе, дети ошибочно думают, что он безвредный. На самом деле он очень опасен. Поэтому мы просим родителей, которые узнали, что их ребенок попробовал снюс, обращаться к врачам», — цитирует Наталью Старцеву News.Ykt.Ru.

По словам врача, в одной упаковке снюса намного больше никотина, чем в одной сигарете. Снюс вызывает привыкания, также как и никотиновая зависимость.

«Дети могут легко отравиться, могут быть тошнота, головокружение, сильная слабость. В дальнейшем употребление снюса может привести к заболеваниям десен и ротовой полости. Неизвестно, что производители кладут в пакетик: это может быть что угодно», — добавила нарколог.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуму депутат-единоросс Марат Бариев внёс законопроект о запрете снюса и жевательных смесей.