Екатеринбург, , 09:08 — REGNUM В Екатеринбурге в результате дорожно-транспортного происшествия пострадала женщина. Как сообщает информационный портал Е1, дорожная авария произошла на пересечении улиц Челюскинцев и Шейнкмана.

По данным очевидцев события, в ДТП попали три легковых автомобиля и на месте происшествия работают сотрудники дорожной полиции, спасатели и медики. В городской автоинспекции сообщили, что в аварии пострадала женщина, управлявшая машиной «Мазда».

В результате аварии на данном участке дороге образовались автомобильные пробки.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 2 декабря, в Екатеринбурге из-за ДТП на перекрёстке улиц Челюскинцев и Восточная образовались дорожные пробки.

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Напомним, что вечером 2 декабря также пострадала девочка-пешеход, которая перебегала дорогу на красный сигнал светофора.

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