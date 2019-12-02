Екатеринбург, , 07:22 — REGNUM В результате дорожно-транспортного происшествия в Пионерском посёлке в Екатеринбурге образовались пробки на улицах Восточной и Челюскинцев. Как сообщает информационный портал Е1, в дорожную аварию попали автобус и легковой автомобиль.

По сведениям очевидцев, автобус вынесло на тротуар, а легковой автомобиль встал поперёк дороги, в результате чего движение происходит по одной стороне. Пробки на улицах Челюскинцев и Восточной образовались до перекрёстка между этими автомагистралями.

Отметим, что также, согласно сервису «Яндекс.Пробки», образовался дорожный затор на проспекте Космонавтов в сторону железнодорожного вокзала.