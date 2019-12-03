Гусиноозёрск, Бурятия, , 08:58 — REGNUM Очередная вылазка вандалов в Бурятии произошла в парке «Шахтёр» города Гусиноозёрск. На этот раз пострадали сорок молодых сосен, а также памятник герою Великой Отечественной войны, полному кавалеру ордена Славы Гур-Доржи Шарапову.

Как сообщает телеканал «Ариг Ус», установленный в 2017 году бюст был закидан сырыми яйцами. По словам замглавы администрации города Алдара Бальжирова, акты вандализма происходили здесь и раньше, но ограничивались поломкой кустиков и прочими подобным деяниями.

«Но таких масштабных «акций» мы не видели. Тем более у нас дети, я знаю, как учебный процесс построен в школах, мне дико, что кто-то из наших детей мог такое сотворить. Многие дети знают о нашем герое Шарапове», — отметил он.

По его словам, сейчас под подозрением дети.

«Я не верю, что у нас в городе есть банда, кто целенаправленно это делает. Оскорбляет память героя», — передаёт канал слова чиновника.

Проверку происшествия начал МВД.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в городе Северобайкальск дважды за одну неделю был осквернён военный памятник, посвящённый участникам Великой Отечественной войны. Подростки разрисовали мемориал непристойными рисунками и нецензурными выражениями.

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