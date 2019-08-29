Улан-Удэ, , 11:18 — REGNUM

Полицейские в Северобайкальском районе Бурятии начали проверку по факту осквернения военного памятника. Об этом сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике.

Неизвестные нанесли красной краской на мемориал воинам Великой Отечественной войны непристойные рисунки, нецензурные слова, а также повредили прожектор. Как выяснилось, вандалами оказались двое детей 11 и 12 лет, один из которых — житель Иркутской области.

Материалы проверки будут направлены в комиссию по делам несовершеннолетних.

«В отношении несовершеннолетнего жителя Северобайкальска решается вопрос о помещении его в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей МВД Бурятии», — отметили в полиции.

Напомним, весной 2019 года в Бурятии прокатилась серия осквернения кладбищ — вандалы повреждали надгробия, расписывали их нецензурными словами. Как сообщало ИА REGNUM, осквернителями там также оказывались дети в возрасте от 8 до 12 лет.

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