Улан-Удэ, , 09:36 — REGNUM В столице Бурятии Улан-Удэ неизвестные повредили мемориальный комплекс участникам Великой Отечественной войны, погибшим от ран в госпиталях. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе администрации города, версий происшествия две — акт вандализма, либо ночное ДТП.

«Судя по следам, произошло дорожно-транспортное происшествие. Предварительно можно сделать вывод, что в мемориал «влетели» два автомобиля. Повреждено ограждение мемориала с двух сторон, пять заграждений для заезда транспорта в виде железных столбиков, а также сломана чугунная скамья», — отметил начальник управления по развитию территории Пётр Касьянов.

Сотрудники администрации готовят заявление в полицию, надеясь найти виновных. Отмечается при этом, что ранее комплекс не раз становился жертвой вандалов. Так, в 2015 году произошёл поджёг венков.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце августа в Северобайкальске неизвестные разрисовали непристойными рисунками и нецензурными словами мемориал воинам Великой Отечественной войны, а также повредили прожектор. Как выяснилось, вандалами оказались двое детей 11 и 12 лет.

Подробнее: В Бурятии дети осквернили памятник воинам Великой Отечественной войны

Читайте также: Автопробег на Халхин-Гол: «Тронуло отношение монголов к памяти о той войне»