Санкт-Петербург, , 08:12 — REGNUM Обрушение охваченного огнём ангара произошло на юге Санкт-Петербурга, на месте работают более сотни пожарных. Об этом сообщает 3 декабря Пятый канал.

Крупный пожар начался на территории склада в южной части города ранним утром, площадь возгорания достигла 12 тыс. квадратных метров. С загоревшегося ангара пламя перешло на соседние помещения, к настоящему моменту ангар полностью рухнул.

Как сообщало ИА REGNUM, ранг пожара был повышен до номера четыре. По данным МЧС, на тушении работают 220 человек, привлечено около 50 единиц техники. Жертв и пострадавших нет.

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