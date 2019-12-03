Санкт-Петербург, , 05:18 — REGNUM Количество пожарных на месте тушения ангара в Петербурге увеличено в два раза со 112 до 220 человек, 3 декабря сообщает пресс-служба МЧС России.

Пожарные Иван Шилов © ИА REGNUM

Кроме того, на место происшествия направлен второй пожарный поезд, а количество единиц техники увеличено с 24 до 49.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 декабря промзоне на юге Санкт-Петербурга загорелся ангар. Площадь пожара составляет 12 тысяч квадратных метров. На место происшествия были выехали пожарный поезд и передвижная химико-радиометрическая лаборатория.

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