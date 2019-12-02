Берлин, , 23:44 — REGNUM Музей Штази (министерства государственной безопасности ГДР) ограбили неизвестные злоумышленники в столице Германии, городе Берлине. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба полиции Берлина.

Ограбление произошло 30 ноября. По предварительным данным, злоумышленники проникли в музей ночью через окно в цокольном этаже. На сам процесс ограбления у злоумышленников ушло не более 15 минут. Сотрудники музея увидели разбитые окна утром и вызвали полицию.

Как сообщил директор музея Йорг Дризельманн (Jörg Drieselmann), стоимость похищенного оценивается в несколько тысяч евро, при этом ущерб от разрушений, причинённых грабителями, превышает стоимость украденного.

Как уточнил Дризельманн, воры унесли несколько десятков орденов, в том числе орден Ленина и орден Карла Маркса (самая высокая награда в ГДР), серьги, жемчужное ожерелье, золотые наручные часы и золотой хронометр. По словам директора музея, эти вещи стали экспонатами музея после роспуска Штази в 1990 году. Все ценные вещи, найденные в здании бывшей штаб-квартиры, а ныне музея Штази, были возвращены владельцам, а те вещи, за которыми никто не пришёл, стали экспонатами музея.

Стоит отметить, что это уже второе ограбление музея в Германии за последнее время. Ранее ИА REGNUM сообщало об ограблении дрезденского музея Grünes Gewölbe («Зеленый свод»). Грабители унесли из музея уникальные драгоценности на сумму более миллиарда евро.

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