Краснодар, , 23:43 — REGNUM Пассажирский автобус с людьми загорелся на трассе в Краснодарском крае. Об этом 2 декабря сообщает пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Информация о возгорании автобуса поступила диспетчеру Каневского пожарно-спасательного гарнизона в 20:59 мск. Автобус загорелся на 115 километре трассы Краснодар — Ейск в Каневском районе.

Уточняется, что в момент возгорания автобус двигался по маршруту из Краснодара в Ейск. В автобусе ехали четыре пассажира и водитель, они эвакуировались самостоятельно.

На месте происшествия спасателями было установлено, что горит моторный отсек. В 21:15 пожар был локализован на площади 40 кв. метров, в 21:23 возгорание было полностью ликвидировано. Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливаются.

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