Багаевский район, Ростовская область, , 14:00 — REGNUM Госавтоинспекция Ростовской области уточнила данные о дорожной аварии с участием школьного автобуса. По предварительным данным, в инциденте виновен водитель ПАЗа. Об этом ИА REGNUM проинформировали в ведомстве.

Авария произошла в 11:50 мск на трассе Ростов-Волгодонск. Водитель школьного автобуса, по предварительным данным, совершая поворот, не убедился в безопасности манёвра и допустил столкновение с автомобилем «ВАЗ-2110». Водитель и пассажир отечественного автомобиля обратились к медика.

«В момент ДТП в школьном автобусе находились девять учеников Багаевской школы №3. Никто из них за помощью пока не обращался», — уточнили в ГИБДД.

На месте аварии работают сотрудники Госавтоинспекции.

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