Кабул, , 10:14 — REGNUM Двое сотрудников сил безопасности Афганистана были убиты и еще трое ранены в результате нападения неизвестных в Кабуле. Об этом 2 декабря сообщает телеканал TOLO News со ссылкой на представителя афганского МВД.

По данным журналистов канала, по автомобилю, в котором находились силовики, был открыт огонь. После чего нападавшие скрылись с места преступления. Отмечается, что ни одна из группировок не вязала на себя ответственность за нападение.

Как передавало ИА REGNUM, начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханиф Резаи 1 декабря сообщил, что в результате перестрелки правительственных войск с боевиками был убит один из главарей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).