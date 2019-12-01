Кабул, , 09:51 — REGNUM Один из ключевых предводителей движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Мавлави Нуриддин ликвидирован при нападении на правительственные войска в Афганистане. Об этом 1 декабря сообщил журналистам начальник пресс-центра 209 корпуса национальной армии Ханиф Резаи.

Группа боевиков напала на позиции правительственных войск на территории уезда Мингаджик на северо-западе Афганистана. Боестолкновение продолжалось больше часа.

В результате столкновения был ликвидирован один из главарей боевиков Нуриддин и ещё пять террористов. Семь террористов, в том числе два полевых командира, получили ранения.

Группа террористов, встретив отпор со стороны правительственных войск и понеся потери, вынуждена была отступить.

Ранее ИА REGNUM сообщало об уничтожении 11 боевиков в афганской провинции Тахар.

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