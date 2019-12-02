Заиграевский район, Бурятия, , 08:25 — REGNUM В Заиграевском районе Бурятии найден замерзающий ребёнок. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики, трёхлетнюю девочку обнаружил прохожий на обочине дороги.

Она была доставлена в больнице, где ей диагностировали переохлаждение и обморожение стоп.

«Сотрудниками полиции установлено, что 43-летний родственник девочки, проживающий в одном из СНТ Заиграевского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, забыл её ночью на улице», — добавили в МВД.

В настоящее время правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «оставление в опасности».

Напомним, ранее также в Заиграевском районе Бурятии найдена полуторагодовалая девочка. Как сообщало ИА REGNUM, ребёнка обнаружила и доставила в больницу местная жительница рано утром 16 ноября.

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