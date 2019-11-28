Улан-Удэ, , 12:36 — REGNUM Полуторагодовалая девочка, найденная утром 16 ноября на улице посёлка Новоильинск, пошла на поправку. Ранее она была доставлена в больницу без признаков жизни, с обморожением кистей, лица и общим переохлаждением организма.

Врачи опасались, что ребёнку придётся ампутировать обмороженные руки. Однако всё обошлось, как сообщает «Байкал-Daily» со ссылкой на минздрав республики, пациентка пошла на поправку.

«Аппетит у неё хороший, она пошла на поправку. Состояние удовлетворительное», — отметили в министерстве.

Как сообщало ИА REGNUM, следователи по данному факту начали проверку. Предварительно установлено, что накануне 30-летняя мать с дочкой отправилась в гости, где распивала спиртные напитки. Домой она вернулась уже пьяная и без ребёнка.

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