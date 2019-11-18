Заиграевский район, Бурятия, , 14:20 — REGNUM На заснеженной улице посёлка Новоильинск в Заиграевском районе Бурятии найдена полуторагодовалая девочка. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Следственного управления СКР по республике, ребёнка обнаружила местная жительница рано утром 16 ноября.

Девочка лежала на снегу и не подавала признаков жизни. В участковой больнице у ребёнка диагностировали обморожение кистей, лица и общее переохлаждение организма. Врачи также уверены, что она могла погибнуть, если бы провела на улице ещё полчаса. В связи с ухудшением состояния санавиацией её доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу.

Тем временем, следователи начали доследственную проверку по факту случившегося. Предварительно установлено, что накануне, 15 ноября 30-летняя мать с дочкой отправилась в гости, где распивала спиртные напитки. Домой она вернулась уже пьяная и без ребёнка.

«В своих пояснениях женщина уверяет, что, якобы, оставила девочку у матери бывшего сожителя. Хотя ее доводы не подтверждаются местными жителями. Не исключено, что мать, находясь в состоянии алкогольного опьянения, выронила дочь на улице, оставила её в снегу и ушла», — отметили в СКР.

Решение о возбуждении дела будет принято по результатам проверки.

Напомним, ранее в Бурятии была осуждена местная жительница за причинение смерти своему сыну по неосторожности. Как сообщало ИА REGNUM, возвращаясь домой в состоянии алкогольного опьянения, она дважды уронила годовалого ребёнка на обломки кирпичей. Наутро она обнаружила сына мёртвым.

Читайте также:

В Бурятии вынесли приговор женщине, спрятавшей труп сына в диван

В Бурятии пьяная мать дважды уронила сына на кирпичи. Ребёнок скончался