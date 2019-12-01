Луганск, , 11:23 — REGNUM Около 1400 человек и два детских сада остались без тепла и 400 домов остались без энергоснабжения в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом 1 декабря сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

Теплоснабжение было нарушено из-за аварии на теплотрассе. В настоящее время специалисты начали ремонтные работы. Без тепла остаются 1 тысяча 384 абонентов и детские сады № 50 и 77 в городе Луганске.

В Славяносербском и Лутугинском районах ЛНР из-за сильного ветра и дождя остались без энергоснабжения около 400 абонентов. Из них 342 абонента в 5 населенных пунктах Славяносербского района и 43 абонента в Лутугинском районе республики. Также сообщается, что обесточены были и абоненты квартала Гаевого в городе Луганске.

Ремонтные работы, по информации МЧС, начнутся 1 декабря.

Ранее ИА REGNUM сообщало о девяти населённых пунктах, оставшихся без водоснабжения в ЛНР из-за аварии на водоводе, произошедшей на территории, находящейся под контролем украинских войск.

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