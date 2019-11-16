Луганск, , 10:14 — REGNUM Девять посёлков остались без водоснабжения в Луганской Народной Республике из-за аварии на территории, находящейся под контролем украинских войск. Об этом 16 ноября сообщает пресс-служба МЧС ЛНР.

Из-за прорыва на Петровском магистральном водоводе без водоснабжения остались посёлки Веселая Гора, Приветное, Обозное, Металлист, Шишково, Лиман, Светлое, Цветные Пески и Стукалова Балка.

Как сообщили в МЧС ЛНР, подача воды будет происходить из источников города Луганска. Также будет организован подвоз воды для питья по заявкам поселковых советов.

В настоящее время на территории, находящейся под контролем украинских войск, остаются два источника водоснабжения ЛНР — Петровская насосная станция и Западная фильтровальная станция. Остальные источники находятся на территории ЛНР.

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