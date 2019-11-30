Москва, , 13:36 — REGNUM Один человек получил ранение в результате конфликта со стрельбой в гостинице на северо-востоке Москвы. Об этом 30 ноября сообщила пресс-служба ГУ МВД по городу.

Инцидент произошёл в гостинице на Ботанической улице. Произошла ссора между постояльцами гостиницы. В ходе ссоры один из её участников начал стрельбу из, предположительно, травматического пистолета по своим оппонентам.

В результате стрельбы один из посетителей получил ранение. В настоящее время ему оказывается необходимая помощь. Стрелявший скрылся с места происшествия на автомобиле ВАЗ.

В настоящее время начаты мероприятия по розыску подозреваемого в стрельбе. Обстоятельства ЧП устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало об избиении режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина в его собственной квартире в Москве.

Читайте ранее в этом сюжете: В Москве избит актёр Вячеслав Гришечкин