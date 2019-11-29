Москва, , 10:19 — REGNUM Режиссера, актера театра и кино Вячеслава Гришечкина избили в его собственной квартире в Москве. Об этом сообщает 29 ноября ТВЦ.

Инцидент произошел в ночь на 29 ноября, за помощью пострадавший артист обратился к соседям. Прибывшие на вызов врачи диагностировали у Гришечкина травму головы, но ехать в больницу артист отказался.

Гришечкин рассказал, что напал на него 24-летний студент, который с его помощью получил регистрацию в столице. Нападавший скрылся, детали происшествия выясняет полиция.

57-летний Гришечкин сыграл полковника Староконя в сериале «Солдаты». Он также снимался в сериалах «Каменская», «Тайны дворцовых переворотов», «Марш Турецкого» и многих других.