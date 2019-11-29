Рио-де-Жанейро, Бразилия, , 23:35 — REGNUM Пятерых заложников захватил вооружённый ножом и бутылкой злоумышленник в баре в центре Рио-де-Жанейро в Бразилии. Об этом 29 ноября сообщает портал G1.

Сообщается, что около 15:00 по местному времени мужчина, вооружённый ножом, бутылкой с, предположительно, горючей смесью, ворвался в бар и захватил шестерых заложников. Позднее одного из заложников злоумышленник освободил. Также есть информация, что мужчина может быть вооружён огнестрельным оружием.

В настоящее время район, в котором находится бар, оцеплен полицией. С злоумышленником ведутся переговоры. Через час после начала переговоров мужчина отпустил ещё одного заложника.

Информации о пострадавших нет. Силовики пытаются выяснить мотивы, побудившие мужчину к противоправным действиям. Согласно предварительной информации, злоумышленник является продавцом спиртных напитков и проживает в Рио-де-Жанейро.

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